Piotr Zieliński w akcji. Napoli przegrywa

Piotr Zieliński był aktywny i miał nawet okazję do strzelenia gola, ale SSC Napoli wyglądało na zastopowane przez mediolańczyków. Szczególnie aktywny w szeregach zespołu z Neapolu był Gruzin Chwicza Chwaracchelia , który indywidualnie próbował rozrywać defensywę Interu. W 50. minucie to po jego akcji Victor Osimhen omal nie wjechał do bramki gospodarzy.

Reakcja Napoli na to zdarzenie nie była dostateczna. Ot, rajd Chwaracchelii z niecelnym strzałem w boczną siatkę, a z resztą groźnych sytuacji obrona Interu radziła sobie bez większego problemu. Wtedy Piotra Zielińskiego już na boisku nie było, zmienił go Giacomo Raspadori. I to właśnie on w ostatniej minucie uderzył na bramkę Interu w dogodnej sytuacji, po czym złapał się za głowę - piłkę jakimś cudem obronił bramkarz Andre Onana. Ostatnia nadzieja prysnęła.