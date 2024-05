Wspaniały sezon, mistrzostwo, a teraz takie wieści. W grę wchodzą miliony euro

Wielka zmiana w klubie mistrzów Włoch. Inter Mediolan ma nowego właściciela. Stało się to niespodziewanie, a w grę wchodzi wiele milionów euro. "Nerazzuri" to jeden z najbardziej utytułowanych klubów we Włoszech, który właśnie zdobył dwudzieste mistrzostwo, a ostatnio odnosił duże sukcesy zarówno na boiskach krajowych, jak i międzynarodowych.