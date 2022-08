Wrócił Szczęsny, wszedł Zalewski, zadebiutował Milik. Polski hit Serie A

Dariusz Wołowski Serie A

To był polski hit włoskiej Serie A. Coraz bardziej polski. Do bramki Juventusu wrócił Wojciech Szczęsny, po przerwie drużynę Romy wzmocnił Nicola Zalewski i wywalczył rzut rożny, po którym padła wyrównująca bramka. W 76. min do Serie A wrócił natomiast Arkadiusz Milik i zadebiutował w zespole z Turynu. Gospodarze byli lepsi przez prawie 70 minut, ale nie zdołali wygrać. Padł remis 1-1.

Zdjęcie Arkadiusz Milik zadebiutował w barwach Juventusu / MARCO BERTORELLO / AFP