Przed rozpoczęciem kolejnej kampanii w kadrach drużyn Serie A łącznie znajdowało się 13 polskich zawodników. Liczba ta może się zmienić, bowiem nadal nie jest pewna przyszłość Łukasza Teodorczyka i Arkadiusza Recy.

Pozostali są najprawdopodobniej pewni pozostania na Półwyspie Apenińskim i według "La Gazzetty dello Sport" ośmiu piłkarzy z Polski zainauguruje sezon w pierwszych jedenastkach swoich drużyn.

Juventus postawił na Wojciecha Szczęsnego. "Stara Dama" sięgnie po mistrzostwo?

Przed rozpoczęciem obecnej kampanii wydaje się, że najmocniejszym kandydatem do wygrania ligi jest Juventus. Ekipie z Piemontu nie dość, że udało się zachować w kadrze największe gwiazdy, to pozyskała obecnego mistrza Europy Manuela Locatellego. Ponadto na ławce trenerskiej ponownie znalazł się Massimiliano Allegri.

Szkoleniowiec ma wnieść w szeregi Juventusu dużo spokoju, którego brakowało klubowi w czasie ostatnich prób roszad na ławce trenerskiej. "Stara Dama" Allegriego nie grała najładniejszej piłki, ale uosabiała mentalność klubu, które stawia zwycięstwo ponad inne czynniki.

Allegri zdecydował również postawić na Wojciecha Szczęsnego, którego sytuacja nie była pewna, w obliczu informacji o negocjacjach z Gianluigim Donnarummą. Były golkiper AC Milan trafił jednak do PSG, a "jedynką" Juventusu pozostanie reprezentant Polski.

- Nie ma wątpliwości, co do przywództwa Szczęsnego - napisali niedawno dziennikarze "La Gazzetty". Polski golkiper ma również pełnić funkcję kapitana zespołu.

W pierwszej kolejce Juventus zmierzy się z Udinese.

Na co stać Napoli? Piotr Zieliński i spółka zadebiutują pod wodzą nowego trenera

Luciano Spalletti jest jednym z wielu dobrych trenerów, którzy powrócili w tym sezonie na ławki trenerskie w Serie A. Napoli - podobnie jak większość ekip we Włoszech - nie dokonało większych transferów. Póki co klub wzmocnił jedynie defensor AS Roma Juan Jesus.

Rola Piotra Zielińskiego w ekipie z Neapolu nadal będzie duża. Pomocnik będzie pełnił kluczową rolę w układance byłego szkoleniowca m.in. Interu Mediolan. Reprezentant Polski miałby grać jako ofensywy pomocnik w zestawieniu 4-2-3-1. Popularny "Zielu" stanie przed szansą na poprawę swojego znakomitego bilansu liczbowego z poprzedniego sezonu. W samych rozgrywkach Serie A zdobył osiem bramek i zaliczył 11 asyst.

Napoli nie jest wskazywane jako drużyna, która może poważniej zagrozić Juventusowi. Spalletti jest jednak dobrej myśli, a mecze sparingowe napawały go optymizmem.

Pewni miejsca na boisku mogą być także bramkarze Bartłomiej Drągowski oraz Łukasz Skorupski. W obronie Sampdorii zapewne regularnie będzie występował Bartosz Bereszyński, a w linii pomocy Torino powinniśmy oglądać Karola Linettego.

Nicola Zalewski otrzyma szansę od Jose Mourinho? Portugalczyk pochwalił reprezentanta Polski

Swoje szanse na kolejne minuty na włoskich boiskach mogą także otrzymać Nicola Zalewski czy Szymon Żurkowski. Młody pomocnik AS Roma został niedawno pochwalony przez samego Jose Mourinho, który zauważył, że Polak potrafi dodać do gry klubu sporo polotu, którego ostatnio brakowało "Giallorossim". Żurkowski został natomiast wypożyczony do Empoli, które w obecnej kampanii będzie grało na poziomie Serie A. Były zawodnik Górnika wcześniej występował głównie na drugim szczeblu rozgrywkowym we Włoszech.

1. kolejkę Serie A rozpoczną starcia Hellasu Werona (w barwach której może wystąpić Paweł Dawidowicz) z Sassuolo oraz Interu Mediolan przeciwko Genoi. Mecze Serie A można oglądać w Eleven Sports.

