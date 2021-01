Można z nich stworzyć wyjątkowo silny zespół z bardzo szeroką kadrą i ławką rezerwowych. Madrycki dziennik "Marca" podaje listę 30 znanych piłkarzy, którzy od 1 stycznia mają prawo negocjować z nowymi klubami.

W bramce Gianluigi Donnarumma.

W wieku zaledwie 21 lat zagrał w Milanie ponad 200 meczów. Rzecz jasna klub z Giuseppe Meazza będzie robił co w jego mocy, żeby zatrzymać kandydata na następcę Gianluigiego Buffona, ale wymagania bramkarza odnośnie pensji nie są małe. Wiele klubów bogatszych niż Milan chciałoby młodego giganta między słupkami.

W obronie: David Alaba i Jerome Boateng (Bayern Monachium), Sergio Ramos (Real Madryt), Eric Garcia (Manchester City).

Sytuacja każdego z nich jest oczywiście inna. Alaba zażądał od Bayernu takiej pensji, że szefowie omal nie zemdleli. 31 października 2020 roku minął termin wyznaczony przez klub z Bawarii, by obrońca zdecydował, czy przyjmie jego ofertę. Ponieważ odpowiedzi nie było, Bayern przyjął do wiadomości, że w czerwcu 2021 Alabę straci. Zainteresowanych jest wiele klubów na czele z Realem Madryt, Barceloną - dostać takiego gracza bez kwoty transferowej to wyjątkowa okazja.

Sytuacja Sergio Ramosa wydaje się znacznie mniej skomplikowana. W marcu kapitan Realu skończy 35 lat. I pewnie tak on jak klub zrobią wszystko, by zakończył karierę na Santiago Bernabeu. Tyle, że każda ze stron ma swoje oczekiwania. Piłkarz czuje się podporą defensywny Królewskich i jest w tym bardzo dużo racji. Bez niego obrona Realu sypie się w gruzy - widzieliśmy to przede wszystkim w Lidze Mistrzów. Z drugiej strony prezes Florentino Perez chciałby, żeby kapitan wziął pod uwagę swój wiek. Nie może żądać długiej umowy. W takich przypadkach odbywa się przeciąganie liny między stronami deklarującymi wzajemną miłość i przywiązanie. Czasem dochodzi do absurdów jak deklaracja jednego z działaczy Barcelony, że agent Ramosa zaoferował usługi swojego klienta klubowi z Katalonii. Trudno o tym nawet pomyśleć, a co dopiero sobie wyobrazić.

Eric Garcia to młody obrońca - 20-letni wychowanek Barcelony, który w 2017 roku trafił do Manchesteru. Teraz chce wracać, klub z Camp Nou starał się go wykupić już latem, ale City to trudny partner do negocjacji z racji nieograniczonych możliwości finansowych. Borykającej się z długami Barcy nie było stać na zapłacenie 30 mln euro. Klub z Camp Nou liczy, że w styczniu Manchester spuści z tonu. Jeśli nie to Eric Garcia zostanie graczem Barcelony dopiero w czerwcu.

Jerome Boateng jest jednym z najbardziej utytułowanych piłkarzy Bayernu Monachium. Ligę Mistrzów wygrał dwa razy, ośmiokrotnie był mistrzem Niemiec, pięć razy triumfował w Pucharze. Z reprezentacją zdobył też dwa medale na mundialach: brązowy w RPA i złoty w Brazylii. Tyle, że od jakiegoś czasu 32-letni obrońca ma kłopoty szybkościowe, więc jego rola w Bayernie jest już raczej drugoplanowa. Co zdecyduje klub i sam piłkarz?

W pomocy: Memphis Depay (Lyon), Georginio Wijnaldum (Liverpool), Angel di Maria (PSG).

Obydwoma Holendrami Depay’em i Wijnaldumem interesowała się latem Barcelona. Ale klub z Katalonii ma kłopoty finansowe, więc do transferów nie doszło. O Depay’a zabiegał szczególnie nowy trener Ronald Koeman, być może uda się go sprowadzić zimą, gdy Olympique Lyon znajdzie się pod ścianą i będzie musiał zejść z ceny. Wijnaldum też nie przedłużył kontraktu z Liverpoolem, więc w czerwcu będzie mógł odejść za darmo. Istnieje jednak duże prawdopodobieństwo, że w końcu zdecyduje się zostać na Anfield.

Argentyńczykowi Angelowi Di Marii kończy się w czerwcu umowa w Paryżu. Tak jak Hiszpanowi Juanowi Bernatowi i Niemcowi Julianowi Draxlerowi. Nowy trener PSG zdecyduje, czy potrzebuje tych trzech piłkarzy, czy pozwoli im odejść z Parku Książąt.

W ataku: Leo Messi (Barcelona), Sergio Aguero (Manchester City), Zlatan Ibrahimovic (Milan).

Trzej giganci po trzydziestce zdecydują niedługo o swojej przyszłości. Aguero jest w Manchesterze od dekady, został jednym z symboli klubu, ale ma już 32 lata i w czerwcu wygasa jego kontrakt. To samo z 39-letnim Ibrahimovicem, który dokonuje cudów z odnowionym Milanem. W wieku Szweda nie podpisuje się umów na dłużej niż sezon. Gdyby komuś Ibra wydawał się za stary, by podbijać Ligę Mistrzów, można zaoferować Edinsona Cavaniego, który kontrakt z Manchesterem United podpisał na rok.

Leo Messi to przypadek osobny. Już latem chciał opuścić Barcelonę. Klub mu na to nie pozwolił, piłkarz obiecał, że z szacunku dla kibiców do końca sezonu skupi się na grze, a po nim zdecyduje co dalej.

Na liście piłkarzy wolnych od czerwca są jeszcze: Hakan Calhanoglu (Milan), Florian Thauvin (Olympique Marsylia) Arkadiusz Milik (Napoli), Henrich Mychitarian (Roma), Riqui Puig (Barcelona), Otávio Otávio (Oporto), Elseid Hysaj (Nápoli), Fabian Schär (Newcastle), Shkodran Mustafi (Arsenal), Mesut Özil (Arsenal), Javi Martínez (Bayern), Juan Mata (Manchester United), Lucas Vázquez (Real Madryt), Jesse Lingard (Manchester United), Christian Benteke (Crystal Palace), Sami Khedira (Juventus).

Zdjęcie Sergio Aguero /AFP



