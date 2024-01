Wojciech Szczęsny zabrał głos w sprawie Milika. Ironiczna wypowiedź bramkarza

Sędzia najpierw pokazał Milikowi żółty kartonik, ale po konsultacji z arbitrami VAR i obejrzeniu powtórki zmienił decyzję . Oznacza to, że w przyszłej kolejce Polak z pewnością nie wystąpi w prestiżowym starciu z Interem Mediolan . 29-latek nie wykorzystał szansy, którą dostał od trenera Massimiliano Allegriego .

Po czerwonej kartce dla Milika obraz gry uległ zmianie. Piłkarze Empoli częściej posiadali piłkę, ale nie potrafili zagrozić bramce strzeżonej przez Szczęsnego . Natomiast osamotniony w ataku Juventusu Dušan Vlahović ograniczał się jedynie do wywierania pressingu na piłkarzach Empoli.

Goście nie poddali się. W 70. min Tommaso Baldanzi przymierzył precyzyjnie zza pola karnego i strzałem po ziemi zaskoczył Szczęsnego. Polski bramkarz odprowadził wzrokiem piłkę, która wpadła do bramki przy prawym słupku. Pojedynek zakończył się remisem 1-1 .

Serie A. Wojciech Szczęsny o sytuacji z Arkadiuszem Milikiem

"Faul Milika był na czerwoną kartkę, nikt nie ma co do tego wątpliwości. To jednak był taki sam przypadek jak Berardiego czy Malinowskiego. Wszystkie trzy czerwone kartki zostały słusznie pokazane" - przyznał Szczęsny. Ironia polega na tym, że w tych dwóch następnych przypadkach piłkarze odpowiednio Sassuolo i Genoi nie zostali usunięci z boiska, choć powinni.