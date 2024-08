Wojciech Szczęsny wypalił po odejściu z Juventusu. Wbił szpilkę włoskim działaczom

Wojciech Szczęsny czuje żal do działaczy Juventusu

"Sądzę, że to nie jest mądra decyzja Juventusu, ale nie mam żalu. Uważam, że ze sportowego punktu widzenia ta decyzja się nie obroni. Mam jednak nadzieję, że jestem w błędzie" - rozpoczął golkiper. "Zadzwonił do mnie dyrektor sportowy. Powiedział, że jeżeli chcę, to po narodzinach córeczki mogę zostać w Polsce. Klub przyślę mi trenera i do końca sierpnia będzie on do mojej dyspozycji. Byłem z tego zadowolony. Wydaje mi się, że po takim okresie w Juventusie nie zasłużyłem na to, by pojechać do klubu i trenować z boku" - dodał, zdradzając kulisy przykrych chwil dla każdego piłkarza.