Wojciech Szczęsny przed ogromną szansą. Musiałby zmienić zdanie

Przyszłość Wojciecha Szczęsnego jest kwestią głośno i szeroko dyskutowaną we Włoszech. Kontrakt reprezentanta Polski z Juventusem wygasa za rok, a negocjacje pomiędzy obiema stronami stanęły w martwym punkcie. "Stara dama" najchętniej sprzedałaby weterana, a ten może liczyć na co najmniej jedną ofertę zapewniającą mu ogromną podwyżkę .

Szczęsny przeciąga linę z Juventusem

Pod koniec kwietnia pojawiły się jednak pierwsze przecieki o skomplikowanych negocjacjach w sprawie nowej umowy. Pierwotnie turyńczycy chcieli zostawić u siebie Polaka na dłużej, ale zdecydowanie redukując jego pensję. Szczęsny nie zgodził się na obcięcie ponad dwóch milionów euro netto z wypłaty, a "Stara Dama" nie jest chętna do wznowienia rozmów. Trudno im się dziwić. Rekordowi mistrzowie Włoch doszli do porozumienia z AC Monzą w sprawie transferu Michele Di Gregorio. To Włoch ma w przyszłej kampanii stać między słupkami turyńskiego zespołu, a najlepiej, by jego zmiennikiem został Mattia Perin.