Wojciech Szczęsny pokonany, Juventus ratuje remis w doliczonym czasie

Goście mogli objąć prowadzenie już w trzeciej minucie. Z dystansu przymierzył Dušan Vlahović, ale piłka przetoczyła się po poprzeczce.

W 14. minucie wydawało się, że "Stara Dama " musi prowadzić. Paulo Dybala zrobił to, co umie najlepiej, czyli zszedł z prawego skrzydła do środka i uderzył lewą nogą, ale minimalnie przestrzelił.

Atalanta była w defensywie, jednak w 31. minucie miała swoją szansę. Po dalekim zagraniu do piłki ruszył Teun Koopmeiners. W jego kierunku wystartował Szczęsny. Polak wybiegł zza pole karne, gdzie próbował przeszkodzić rywalowi. Bramkarz Juventusu nie trafił w piłkę, lekko zahaczając o nogę Holendra. Futbolówka trafiła jeszcze do Luisa Muriela, który oddał strzał z narożnika pola karnego, ale świetnie zachował się Matthijs de Ligt, wybijając piłkę na rzut rożny.



Piłkarze Atalanty domagali się w tej sytuacji czerwonej kartki dla Szczęsnego, w użyciu był VAR, ale ostatecznie Polak pozostał na murawie. W końcówce pierwszej połowy dwie szanse miał natomiast Jeremy Boga, ale w obu przypadkach piłkę blokował de Ligt. W drugiej sytuacji znowu nie obyło się bez kontrowersji. Gospodarze uważali, że Holender dotknął piłki ręką, jednak sędzia nie wskazał na "wapno".

Serie A. Atalanta - Juventus: Wojciech Szczęsny pokonany w drugiej połowie

Zawodnicy Atalanty pierwszy celny strzał oddali w 47. minucie. Z dystansu przymierzył Marten de Roon, ale Szczęsny sparował piłkę do boku.

Potem obie drużyny miały swoje okazje. Strzał Vlahovicia sparował Marco Sportiello, a potem zablokował go Merih Demiral.



Z kolei wśród gospodarzy dobrą zmianę dał Rusłan Malinowski. Ukrainiec w 76. minucie, po krótko rozegranym rzucie wolnym, przymierzył potężnie z dystansu i Szczęsny nie dał rady zatrzymać piłki. Potem jeszcze polskiego bramkarza uratowała poprzeczka, również po uderzeniu Malinowskiego.



Juventus wyrównał w doliczonym czasie gry. Po dośrodkowaniu z rzutu wolnego celnie głową przymierzył Danilo. Brazylijczyk nie zagra za tydzień w derbach Turynu, ponieważ został wykartkowany.

