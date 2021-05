Niezwykły Rolls-Royce Wraith wart 1,7 zł to nowy samochód Wojciecha Szczęsnego. Polski bramkarz zarabia w Juventusie Turyn około sześciu milionów euro rocznie, więc na takie auto mógł sobie pozwolić.

Rolls-Royce zdecydował się reaktywować po ponad 70 latach przerwy nazwę Wraith dla dużego coupe opartego na bazie limuzyny Ghost. To legendarne auto dla miłośników motoryzacji. Oficjalna premiera Wraitha odbyła się w marcu 2013 roku na Geneva Motor Show. Samochód wyróżnia się ściętą linią dachu, a także jedną parą drzwi otwieranych "pod wiatr" - tak samo, jak w większym Phantomie Coupe.



To jeden z najbardziej luksusowych samochodów świata. Wojciech Szczęsny ma już jeden bardzo ekskluzywny wóz - to Bentley Bentayga.

Polski bramkarz gra w turyńskim Juventusie od 2017 roku. Wcześniej grał w AS Roma, Brentford i Arsenalu Londyn.