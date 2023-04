Wojciech Szczęsny dosadnie ws. swojej przyszłości. Jasna deklaracja

W polskim starciu, w ramach 28. kolejki włoskiej Serie A, Juventus z Wojciechem Szczęsnym i powracającym do składu po dwumiesięcznej przerwie Arkadiuszem Milikiem pokonał 1:0 Hellas Werona Pawła Dawidowicza .

To bardzo ważne zwycięstwo dla podopiecznych Massimiliano Allegriego, którzy toczą zacięty bój o to, by w przyszłym sezonie zagrać w europejskich pucharach. Gdyby nie odjęcie piętnastu punktów w ligowej tabeli, "Stara Dama" znajdowałaby się obecnie na drugim miejscu, tuż za plecami Napoli.