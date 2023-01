Wydawało się, że Juventus po karze odjęcia piętnastu punktów w ligowej tabeli przez włoski Sąd Arbitrażowy będzie chciał jak najszybciej z powrotem doskoczyć do czołowych miejsc. Nic bardziej mylnego. Podopieczni Massimiliano Allegriego po raz drugi w tym sezonie przegrali z beniaminkiem z Monzy - tym razem na własnym boisku 0:2. Gole dla gości strzelili w pierwszej połowie Patrick Ciurria i Dany Mota.

Włoskie media ostro skrytykowały zespół z Allianz Stadium. "Sięgnął dna. Mecz był katastrofą z każdego punktu widzenia - efektywności, kondycji fizycznej, wyniku. Juve traciło wszystkie drugie piłki w środku pola. Leandro Paredes był przekonany, że może grać w miejscu, bez biegania, a Angel di Maria zmarnował wszystkie okazje bramkowe. Kibice muszą mieć nadzieję, że to było spowodowane skoncentrowaniem się na czwartkowym meczu Pucharu Włoch z Lazio. Przeciwko Monzy jednak prawie 40 tysięcy fanów poczuło się zdradzonych, drużyna wyglądała, jakby miała jeden bieg mniej od rywali" - napisał "Tuttosport".

Równie gorzkie słowa pod adresem "Bianconerich" padły od redakcji "La Gazzetty dello Sport". "Totalna klęska. Podobnie jak w rundzie jesiennej, Juventus musiał wywiesić białą flagę przeciwko Monzy. To była krwawa porażka. Nie było w tym meczu przełomu, Di Maria nie był obecny na murawie, nie mówiąc już o Paredesie, który przegrał walkę o środek pola z wypożyczonym z Juve do Monzy Rovellą. Goście robili więcej na boisku, grali lepiej. Futbol to prosta gra, cytując Allegriego" - czytamy.