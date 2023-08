Włoskie media zachwycone Zielińskim, piękne słowa. Docenili jedną rzecz

Piotr Zieliński w ostatnich tygodniach znalazł się w samym centrum transferowego szaleństwa, a media na całym świecie awizowały go do gry w Arabii Saudyjskiej. Ostatecznie do przenosin nie doszło, a etatowy reprezentant Polski rozpoczął sezon w ekipie z Neapolu. Mistrzowie Włoch w dobrym stylu rozpoczęli nowy sezon, pokonując na wyjeździe niżej notowane Frosinone Calcio. Włosi byli zachwyceni postawą 29-letniego pomocnika, szczególnie doceniając jedną rzecz.