Włoskie media: Paulo Sousa zaoferował swoje usługi gigantowi

Wciąż najmocniejszą pozycją w trenerskim CV Paulo Sousy pozostaje włoska Fiorentina. Portugalczyk cieszy się w tym kraju dobrą renomą - także dzięki swoim występom w Juventusie Turyn, Interze i Parmie.

Nic więc dziwnego, że szkoleniowiec chciałby wrócić do pracy w Serie A. W poniedziałek był widziany na trybunach podczas meczu Hellasu Werona z Udinese.

Paulo Sousa chciał pracować w Interze Mediolan

Włoskie media dotarły do jeszcze bardziej sensacyjnych wieści. Ich zdaniem Sousa zaoferował swoje usługi... Interowi Mediolan. I choć pozycja Simone Inzaghiego po przeciętnym początku sezonu nie jest najmocniejsza, to "Nerazzurri" błyskawicznie odpowiedzieli - nie są zainteresowani współpracą z Sousą.

Portugalski szkoleniowiec od czerwca pozostaje bez pracy, odkąd został zwolniony z brazylijskiego Flamengo. Wcześniej, po blisko rocznej współpracy w burzliwej atmosferze rozstał się z reprezentacją Polski.

Wcześniej Sousa prowadził francuskie Bordeaux, chińskie Quanjian, włoską Fiorentinę, szwajcarskie FC Basel, izraelskie Maccabi Tel Awiw, węgierski Videoton oraz angielskie Leicester City, Swansea City oraz Queens Park Rangers..

