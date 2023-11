Wojciech Szczęsny puścił gola w 33. minucie, gdy do bramki trafił Lautaro Martinez . Polaka trudno jednak uznać za wielkiego winowajcę, bo akurat w tym momencie nie miał praktycznie szans na skuteczną interwencję i zatrzymanie przeciwnika.

Przy golu Martineza nie dało się nic zrobić. Miał jeszcze dwie inne interwencje, znów po strzale Lautaro i przy główkowaniu Thurama. Jak na taki mecz, był to dla niego czas na relaks

Milik niemal niewidzialny na boisku

Dziennik ocenił także grę Arkadiusza Milika. Polak pojawił się na boisku dopiero w końcówce, w 80. minucie, więc nie miał za wielu szans, by w ogóle zdążyć się wykazać. Noty punktowej od "La Gazzetta dello Sport" za tak krótki występ nie dostał, za to doczekał się opinii opisowej. Niestety, włoscy dziennikarze nie widzą powodu, by pochwalić Milika za jakiekolwiek lepsze zagranie. - Wszedł na boisko, ale był na nim praktycznie niezauważalny - wprost pisze "La Gazzetta dello Sport"