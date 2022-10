Włoskie media nalegają na duet Milik-Vlahović. "Magiczna formuła"

Kamil Jagodyński Serie A

Włoskie "Corriere dello Sport" przewiduje, że w dzisiejszym meczu Juventusu z Empoli Massimiliano Allegri wróci do ustawienia z dwójką napastników w osobach Arkadiusza Milika i Dusana Vlahovicia. - Dusan plus Arek to formuła, która może być magiczna i wyciągnąć Juve z kryzysu - piszą włoscy dziennikarze.

Zdjęcie Według włoskich mediów receptą na poprawę gry Juventusu jest duet Dusan Vlahović - Arkadiusz Milik / AFP/AFP JACK GUEZ/ADL / AFP