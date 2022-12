Piłkarze Juventusu uczestniczący w mundialu systematycznie wracają do treningów z klubem. W klubie jest już duet Serbów , Filip Kostić i Dusan Vlahović , który z turniejem pożegnał się po fazie grupowej, a do końca trwającego tygodnia w ośrodku treningowym zameldować mają się Weston McKennie , a także dwójka reprezentantów Polski - Arkadiusz Milik i Wojciech Szczęsny . Wszyscy zawodnicy otrzymali od klubu kilkanaście dni na odpoczynek po zakończeniu rywalizacji w Katarze.

Serie A. Juventus ma zamiar wykupić Arkadiusza Milika