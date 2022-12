Włoskie media donoszą: Jest oferta na Szymona Żurkowskiego

Gdyby tak się stało, Szymon Żurkowski trafiłby do klubu, w którym gra już inny Polak Krzysztof Piątek. Na razie Szymon Żurkowski reprezentuje barwy Fiorentiny, do której trafił w 2019 roku z Górnika Zabrze. Nie zrobił w niej jednak wielkiej kariery, był wypożyczany do Empoli, a w tym sezonie rozegrał w fioletowych barwach zaledwie cztery mecze - dwa w Serie A i dwa w Lidze Konferencji. Teraz chce go pozyskać Salernitana.