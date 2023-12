Włoskie media bezlitosne dla Polaka. Tak komentują jego czerwoną kartkę

W Rzymie spotkały się drużyny sąsiadujące ze sobą w tabeli - przed tą kolejką spotkań AS Roma miała jeden punkt przewagi nad Fiorentiną i po rozegranym meczu nic się pod tym względem nie zmieniło. Podział punktów oznacza, że status quo zostało zachowane, co jednak akurat w tym przypadku nie jest wielkim powodem do radości dla obu zespołów - ligowa czołówka ucieka zarówno rzymianom, jak i florentczykom.