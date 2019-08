Włoskie media: Arkadiusz Milik może opuścić Napoli

Jak przekonuje calciomercato.com, Arkadiusz Milik może opuścić Napoli SSC jeszcze w obecnym okienku transferowym.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jak on tego nie strzelił? Na Milika posypały się gromy za tę sytuację. Wideo INTERIA.TV

Polski napastnik zaliczył udany miniony sezon - w Serie A strzelił 17 goli w 35 spotkaniach, ale mimo tego calciomercato.com twierdzi, że w klubie z Neapolu uznano, że nie jest niezbędny w drużynie i jeszcze tego lata może odejść.

Reklama

Trener Carlo Ancelotti chce wzmocnić zespół, aby zwiększyć szansę na podjęcie walki z Juventusem czy Interem o mistrzostwo Włoch. Tymczasem coraz mniej prawdopodobny staje jest transfer Jamesa Rodrigueza, który miał opuścić Real Madryt, a wszystko wskazuje na to, że trener Zinedine Zidane zdecyduje się go pozostawić w kadrze.

Włoskie media sądziły, że Milik może trafić do Realu Betis, ale hiszpański klub zakontraktował napastnika Espanyolu Barcelona - Borję Iglesiasa.

Teraz twierdzą, że Polak może przenieść się do AS Roma. Sporo mówi się o spodziewanym transferze Edina Dżeko z rzymskiego klubu do Interu. Klub z Mediolanu ma szykować transfer sprawdzonego snajpera, bo ma już dość krnąbrnego Maura Icardiego i Argentyńczyk już wkrótce ma odejść.

Milik jest piłkarzem Napoli od 2016 roku. Podpisał wówczas pięcioletni kontrakt. Sporo mówiło się o tym, że klub chce przedłużyć umowę z Polakiem, ale dotąd tego nie zrobił.

Serie A - zobacz terminarz

MZ