Możliwym transferem Francuza do ekipy "Rossonerich" włoskie i angielskie media żyją już od kilku dni.



Po ubiegłorocznych szaleństwach Chelsea na rynku transferowym (do Londynu trafili między innymi Timo Werner, Kai Havertz oraz Hakim Ziyech), Giroud nie mógł liczyć na regularną grę. W Premier League rozegrał 746 minut w 17 spotkaniach, co daje średnią około 44 minut na mecz.



Olivier Giroud trafi do AC Milan

Nowym przystankiem w karierze 34-latka będzie AC Milan, który ma zapłacić Chelsea ponad dwa miliony euro. Potwierdził to w rozmowie z DAZN dyrektor techniczny ekipy z Mediolanu - Paolo Maldini. Przyznał, że Giroud przejdzie w czwartek testy medyczne.

- Olivier to prawdziwy zwycięzca, który niedawno triumfował w Lidze Mistrzów. Jest niezawodnym piłkarzem, a to cecha, którą cenimy, ponieważ potrzebujemy doświadczonych zawodników, tak ja on. Jesteśmy bowiem najmłodszą drużyną w Serie A - dodał legendarny niegdyś piłkarz Milanu.



Maldini zdradził również, że transfer Giroud nie wyklucza pozyskania także innego, młodego napastnika.



