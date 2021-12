Przypomnijmy - Zieliński wyszedł w pierwszym składzie SSC Napoli na mecz z Empoli, lecz opuścił murawę już po 22 minutach. Polak podszedł do ławki rezerwowych, trzymając się za klatkę piersiową.



Po meczu trener Luciano Spalletti poinformował, że Polak miał problemy z oddychaniem i dla bezpieczeństwa zdjął go z boiska. Napoli wydało także komunikat w tej sprawie.



- Zieliński został zmieniony przez problemy z oddychaniem. Przeprowadzone testy pod tym kątem dały wyniki negatywne - czytamy na stronie internetowej klubu ( więcej na ten temat zajdziesz TUTAJ - kliknij ).

Zieliński miał problemy z oddychaniem. Włoskie media reagują

W poniedziałek włoskie media wróciły do tematu pisząc, że Zieliński ma przejść kolejne badania. Przypominają przy tym sytuację, do której doszło w Manchesterze United.



Piłkarz "Czerwonych Diabłów" Victor Lindelof podczas meczu z Norwich także opuścił boisko z powodu problemów z oddychaniem. Później - według doniesień - w drużynie wykryto kilka przypadków koronawirusa, przez co ekipa nie mogła w niedzielę odbyć wspólnego treningu.



