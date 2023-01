"La Gazzetta dello Sport" dała mu ocenę 7 w skali 1-10, ale okrasiła to masą komplementów. Wojciech Szczęsny został nazwany "gwarantem bezpieczeństwa" Juventusu i to nie po raz pierwszy. - Interwencja przy strzale, który oddał Brazylijczyk Walace , była z gatunku tych z mundialu w Katarze - uważają włoscy dziennikarze. Chociaż Polska odpadła w 1/8 finału, Wojciech Szczęsny zrobił podczas mistrzostw świata duże wrażenie.

Z kolei "Tuttomercato" pisze w pięknych słowach, że Wojciech Szczęsny jest zawsze punktualny jako ratownik, gdy wezwie się go na pomoc. I że to on kryje się za serią zwycięstw bez straty gola. A jest to seria we włoskiej lidze bardzo długa, sięgająca aż październikowego starcia Juventusu z AC Milan - wtedy Stara Dama przegrała 0-2.