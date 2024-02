Włosi zachwyceni Szczęsnym, a tu jeszcze takie wieści. Jest tylko jeden problem

Wojciech Szczęsny na dłużej w Juventusie? Możliwe, ale...

Jedyną ewentualną kwestią sporną pozostają zarobki 33-latka - te mają wynosić obecnie ok. 15 mln euro brutto, a "Starej Damie" zależałoby na pewnej ich redukcji. To wszystko zdaje się ciekawie komponować z wcześniejszymi doniesieniami dotyczącymi możliwych przenosin do Piemontu Marco Carnesecchiego z Atalanty, w 2024 lub 2025 roku. Być może "Bianconeri" będą za jakiś czas stopniowo przesuwać Szczęsnego do roli rezerwowego, chcąc ostatecznie dokonać "gładkiej" wymiany międzypokoleniowej.