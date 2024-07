Włosi podgrzewają atmosferę ws. Milika. Mają fatalne wieści dla Polaka

Przed Juventusem sezon powrotu do europejskich pucharów. Przypomnijmy, że w kampanii 2023/24 został wykluczony z Ligi Konferencji z powodu kary za zawyżanie wartości transferów w okresie pandemicznym. Dodatkowo na klub nałożono 20 milionów euro grzywny. Już od września "Stara Dama" wróci na salony - zajęła trzecie miejsce w Serie A (71 pkt, 23 za Interem i 5 za Milanem), co oczywiście jest premiowane awansem do Ligi Mistrzów, której nadchodząca edycja będzie rozegrana już w nowej formule.

