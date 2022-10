Włosi podali zarobki w Milanie i "Juve". Wielka kasa dla Szczęsnego, a Milik...

Mecze Milanu z Juventusem to spotkania o wyjątkowym ładunku emocjonalnym dla włoskich kibiców - i nie ma się czemu dziwić, bowiem mowa tu o jednej z największych rywalizacji w futbolowych dziejach Italii. Ostatnie starcie obu zespołów odbyło się w sobotę - i jego triumfatorami okazali się "Rossoneri", którzy pokonali oponentów 2-0 po bramkach Fikayo Tomoriego i Brahima Diaza.

Naturalnie przedstawiciele mediów z Półwyspu Apenińskiego przy okazji całej rywalizacji starali się podgrzewać atmosferę - "Corriere dello Sport" na ten przykład zdecydowało się porównać honoraria zawodników obu ekip. Z tego zestawienia można wyciągnąć parę ciekawych wniosków.

Juventus płaci dużo lepiej niż AC Milan. Spora różnica w zarobkach

Według zaprezentowanych tabeli gracze z Mediolanu mogą liczyć na zdecydowanie niższe zarobki w ogólnym rozrachunku - kadra ACM zbiera łącznie "jedynie" 55,9 mln euro, a "Bianconeri" inkasują tymczasem aż 97,3 mln euro za sezon. Trzeba przyznać, że rozstrzał jest tu dosyć spory.

Jeśli przyjrzymy się poszczególnym osobom, pomiędzy które dzielone są oba te "torty", to również statystyka jest dosyć interesująca. Otóż najlepiej opłacanym piłkarzem Milanu jest Francuz Theo Hernandez, występujący na pozycji lewego obrońcy - może on liczyć na pensję w wysokości czterech mln euro. Gdyby był zawodnikiem "Juve", to taka wypłata plasowała by go na... szóstej pozycji listy płac, ex aequo z Danilo, przy czym przed nim w zestawieniu byłoby aż 11 innych futbolistów.

Liderem w "Starej Damie" jest Paul Pogba z ośmioma mln euro gaży. Za nim plasuje się tercet Paredes - Rabiot - Vlahović (którzy dostają równo po siedem mln euro), no a potem... mamy pierwszego z Polaków w całej tej klasyfikacji. Mowa tu o Wojciechu Szczęsnym.

Wojciech Szczęsny świetnie zarabia w "Juve". Arkadiusz Milik mniejszą płacę

Bramkarz zarabia bowiem 6,5 mln euro, co plasuje go w klubowej czołówce - tyle samo otrzymuje też lider obrony Leonardo Bonucci, a o 0,5 mln mniej zgarniają Alex Sandro i Angel Di Maria. Nieco inaczej sytuacja ma się w sprawie drugiego z "Biało-Czerwonych", Arkadiusza Milika.

Pochodzący z Tychów napastnik otrzymuje 3,5 mln euro pensji, czyli blisko dwukrotnie mniej od swojego kolegi z reprezentacji Polski. Nie ma się jednak czemu dziwić - Szczęsny w Juventusie jest od dawna, Milik dopiero do niego przeszedł. Szczęsny ma stałą umowę ze "Starą Damą" - Milik na razie jest jedynie wypożyczony z Olympique'u Marsylia. Szczęsny praktycznie zawsze gra 90 minut - Milik jeszcze buduje swoją pozycję, choć z tygodnia na tydzień jest coraz bardziej pewniejszy swego. I tak dalej...

Serie A. AC Milan goni czołówkę, Juventus zmaga się sam ze sobą

AC Milan po swoim ostatnim triumfie obecnie znajduje się na trzecim miejscu w tabeli Serie A, ale już po weekendzie może spaść na niższą lokatę, np. po tym, jak kolejny triumf odniesie zespół Udinese Calcio. Juventus jest ósmy i dalej nie może wygrzebać się z poważnego kryzysu, z którym zmaga się od startu rozgrywek.

