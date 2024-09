Włosi nie zostawili suchej nitki na reprezentancie Polski. "Katastrofa"

Katastrofa. Mecz dla niego trwał bardzo krótko po absolutnie możliwym do uniknięcia wyrzuceniu. Nieuzasadniony "łokieć", bezpośrednia czerwona kartka i karny dla przeciwników, co zmusiło jego drużynę do gry w osłabieniu przez prawie cały mecz

~ Calciomercato.com