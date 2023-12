Ostatnie tygodnie w wykonaniu Napoli są mocno rozczarowujące. Aktualni mistrzowie Włoch zawodzą zarówno na ligowym podwórku, jak również w Lidze Mistrzów. Jakiś czas temu z pracą w klubie Piotra Zielińskiego pożegnał się Rudi Garcia , który zapłacił głową za fatalne rezultaty Partenopei . Jego następcą został doświadczony Walter Mazzarri , jednak również i on nie jest w stanie odmienić ekipy spod Wezuwiusza.

Szlagier Serie A okazał się jednostronnym widowiskiem. Gracze z Mediolanu kontrolowali przebieg meczu od pierwszej do ostatniej minuty, nie dając rywalom zbyt wielu okazji do zaprezentowania umiejętności. Do bramki strzeżonej przez Alexa Mereta trafiali Hakan Calhanoglu w 44. minucie, Nicolo Barella w 62. oraz pięć minut przed końcem Marcus Thuram.