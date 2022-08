Włosi kochają reprezentanta Polski! Tak przywitali go na stadionie

Paweł Czechowski Serie A

Nicola Zalewski wraca do zdrowia po kontuzji kostki i nie mógł zagrać w ramach przedsezonowych przygotowań z Szachtarem Donieck - wziął jednak udział w tradycyjnej prezentacji zawodników AS Roma i... trzeba przyznać, że trybuny Stadio Olimpico wprost uwielbiają reprezentanta Polski, bo zgotowały mu potężną owację. Poruszony tym piłkarz pochwalił się w mediach społecznościowych filmikiem z całego zdarzenia. "Trudno jest to opisać" - stwierdził.

Zdjęcie Nicola Zalewski otrzymał wielkie owacje od kibiców AS Roma / PIOTR DZIURMAN/REPORTER - Twitter Wilku_ASR / East News