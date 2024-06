Wydawało się, że już nic nie zatrzyma Wojciecha Szczęsnego przed przenosinami z Juventusu do saudyjskiego Al-Nassr, gdzie gra chociażby Cristiano Ronaldo czy Sadio Mane. Włoscy dziennikarze Matteo Moretto i Fabrizio Romano zgodnie podają, że obecnie "Stara Dama" napotkała trudności w sprawie transakcji. To z pewnością frustrująca sytuacja dla polskiego bramkarza, który szykuje się z kadrą do Euro 2024.