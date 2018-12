Cristiano Ronaldo pojawił się dopiero w drugiej połowie starcia Atalanty Bergamo z Juventusem Turyn i potrzebował tylko kwadransa, by ocalić Starą Damę przed porażką. Ostatecznie padł remis 2-2 (1-1), a lider przerwał serię ośmiu kolejnych zwycięstw. Portugalczykowi brakuje już tylko jednego trafienia do Krzysztofa Piątka, który bramki w środę nie zdobył, a jego Genoa CFC przegrała 0-1 (0-1) z Cagliari Calcio. Cenne zwycięstwo zapisała za to "polska" Sampdoria Genua.

Przewodzący tabeli Serie A Juventus Turyn gościł w środę na Stadio Atleti Azzurri d'Italia w Bergamo, gdzie czekała go niespodziewania ciężka przeprawa. Stara Dama wyszła na prowadzenie już w 2. minucie meczu, bramkę samobójczą zdobył Djimsiti, który przeciął pechowo piłkę dośrodkowaną przed własną bramkę i wydawało się, że lider pewnie ogra Atalantę. Jednak w 24. minucie Zapata wyprzedził dwóch rywali w ich polu karnym i mocnym strzałem pokonał Szczęsnego



A po zmianie stron najpierw z boiska wyleciał w 53. minucie za dwie żółte kartki Bentancur, a trzy minuty później Zapata po rzucie rożnym skorzystał z biernej postawy defensorów Juve i podwyższył na 2-1. Stara Dama w lidze nie straciła punktów od połowy października, wygrała osiem kolejnych meczów w Serie A i w sezonie 2018/2019 jeszcze nie przegrała, więc musiała odrabiać straty. Trener Allegri trzymał na ławce Cristiano Ronaldo do 65. minuty, wreszcie sięgnął po gwiazdora, a ten potrzebował niecałych trzynastu minut, by wyrównać stan spotkania.



CR7 w 78. minucie zachował się jak lis pola karnego. Po rzucie rożnym główkował Mandzukić, a Portugalczyk dobił jego strzał do siatki i było 2-2. Zdobył w ten sposób swoją 12. bramkę w sezonie i do Krzysztofa Piątka traci już tylko jednego gola.



Wojciech Szczęsny w barwach Juventusu Turyn rozegrał w środę pełne 90 minut.



W Cagliari o punkty z sąsiadem w tabeli rywalizowała Genoa CFC. Ekipa z Genui bramkę straciła tuż przed przerwą, trafił na 1-0 dla miejscowych Farias, który skorzystał z błędu bramkarza rywali. Po zmianie stron goście atakowali i szukali wyrównania, ale i tym razem nie dali rady rywalom. W efekcie ekipa Genoi w tabeli jest już czternasta.



Krzysztof Piątek, lider strzelców Serie A, rozegrał w środę 90 minut. Miał tylko jedną okazję bramkową, ale w pierwszej połowie nie zdołał trafić do siatki rywali.



Polski mecz obejrzeli kibice w Genui, gdzie Sampdoria gościła Chievo Werona. Wynik w 47. minucie otworzył Quagliarella, a drugiego gola kwadrans później dorzucił Ramirez. W ten sposób Blucerchiati zainkasowali komplet punktów i wskoczyli na piąte miejsce w ligowej tabeli. Do podium tracą już tylko cztery punkty.



Karol Linetty zagrał 90 minut, Dawid Kownacki mecz obejrzał z ławki rezerwowych, a Bartosz Bereszyński nie zagrał przez kontuzję. W ekipie Chievo Mariusz Stępiński rozegrał cały mecz, a Paweł Jaroszyński został zmieniony w 66. minucie.



Bologna FC na swoim boisku podejmowała Lazio Rzym i od 30. minuty musiała odrabiać straty, bo prowadzenie przyjezdnym dał Luiz Felipe. Gospodarzom zabrakło jednak siły ognia i to duma Lacjum zadała drugi cios. W 90. minucie podwyższył Lulić i Lazio wygrało na wyjeździe 2-0 (1-0).



Łukasz Skorupski rozegrał 90 minut w ekipie gospodarzy.



We Florencji ACF Fiorentina przegrała z FC Parmą 0-1 (0-0), a bramkę na wagę trzech punktów strzelił w końcówce pierwszej połowy Inglese.



Bartłomiej Drągowski cały mecz przesiedział na ławce rezerwowych w ekipie Violi.



Frosinone Calcio zatrzymało na swoim boisku AC Milan, po 90. minutach tablica wyników pokazała rezultat 0-0.



W 76. minucie na murawie pojawił się Bartosz Salamon.