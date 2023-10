Właściciel Napoli apeluje o zmiany. Padły mocne słowa

Widzieliście co dzieje się w Izraelu? Wyobrażacie sobie blokadę lotniczą tych terenów? Czy rozumiecie, że my musimy czterema samolotami przetransportować tam 120 zawodników, którzy są warci ile są. Jesteście idiotami? A może to wszystko po to, żeby zarobić jeszcze kilka milionów? Zróbmy to na Olimpico. Po co mamy tam jechać i się bawić? To nie tak, że chcę bojkotować, po prostu powiedziałem: “Pomyśl o tym"

~ Aurelio de Laurentiis