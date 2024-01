Wieszczą zaskakujący transfer Polaka. Szybki powrót do Europy. Opcja last minute

W ostatnim dniu zimowego okienka transferowego klubowe barwy może zmienić Karol Świderski. Jak informuje dziennikarz Alfredo Pedulla, polski snajper znalazł się na celowniku Hellas Werona. W grę wchodzi wypożyczenie do końca bieżącego sezonu. 27-letni napastnik pozostaje graczem amerykańskiego Charlottte FC z kontraktem ważnym do 31 grudnia 2025 roku. O chęci powrotu do Europy mówi otwarcie od kilku miesięcy.