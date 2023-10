Wielkie wyróżnienie dla Zielińskiego. Właśnie tego potrzebował przed finiszem el. Euro 2024

Piotr Zieliński trafił do drużyny marzeń Serie A w podsumowaniu września dokonanym przez prestiżowy serwis whoscored.com. W minionym miesiącu Polak należał do pierwszoplanowych postaci rozgrywek ligowych. Zdobył dwie bramki i zaliczył tyle samo asyst. Jego forma będzie miała kluczowe znaczenie w październikowych występach drużyny narodowej, których stawką będzie awans do finałów Euro 2024.