Do zdarzenia doszło w niedzielę przed południem, kiedy na odcinku autostrady A1 między Monte San Avino a Arezzo spotkali się fanatycy Napoli udający się na wyjazdowe spotkanie do Genui, a także ich "koledzy po fachu" z Romy, udający się w podróż na spotkanie do Mediolanu. Według informacji "Corriere della Sera" około 350 chuliganów Napoli zatrzymało się na stacji benzynowej, gdzie zaatakowało rywali z Rzymu rzucając w ich kierunku kamieniami, flarami czy butelkami. Ci odpowiedzieli na atak i tak rozpoczęła się bitwa między dwoma grupami. W tym czasie cały czas trwał normalny ruch, ale według raportów nikt postronny nie został ranny. Włoscy dziennikarze informują, że grupa z Neapolu doskonale wiedziała, że spotka tam rywali i z myślą o tym przygotowała zasadzkę.

Serie A. Skandal we Włoszech po chuligańskich starciach między pseudokibicami Napoli i Romy

Na miejscu dosyć szybko pojawiła się policja, która zamknęła ruch na tym odcinku na około godzinę. Ranny został jeden z członków rzymskiej bojówki Martino di Tosto, który po otrzymaniu ciosu w udo musiał zostać przetransportowany do szpitala. Tam zajęli się nim lekarze, a po odbyciu pomocy medycznej został "przejęty" przez oddział policji, która go aresztowała i postawiła zarzuty wszczęcia i zaostrzenia bójki. Dwóch innych ultrasów Romy zostało wypuszczonych z aresztu, z kolei polcja w Genui zatrzymała 9 busów na pokładzie których było łącznie około 80 chuliganów Napoli. Zostali oni zmuszeni do powrotu i pod eskortą policji wrócili do Neapolu. Kolejni czterej zostali zatrzymani przez patrol drogówki, która w bagażniku ich samochodu znalazła żelazne pręty. Kierowca pojazdu stwierdził, że należą do niego, a cała czwórka została przewieziona na komisariat i zidentyfikowana w celu dalszego śledztwa. Łącznie policja zidentyfikowała 180 osób i aresztowała cztery z nich.