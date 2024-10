Wielki skandalista chce wrócić na salony. Możliwy hit, w mediach wprost wrze

Duvan Zapata to kapitan Torino FC i - co raczej logiczne - jak dotychczas był on absolutnie podstawowym graczem drużyny "Byków". Sobotnie starcie z Interem Mediolan również rozpoczął w pierwszej jedenastce zespołu z północy Italii i choć boisko opuścił w 84. minucie, to nie była to - jak mogłoby się wydawać - zmiana podyktowana zwykłym zmęczeniem napastnika.