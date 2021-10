Włosi przekazali na stronie internetowej, że u Recy pojawiły się objawy grypopodobne, które skłoniły personel medyczny do pobrania kontrolnego wymazu. Wynik badania na COVID-19 okazał się pozytywny.

Polak, który przez ostatnich kilka tygodni, był wykluczony z gry z powodu kontuzji, zgodnie z protokołem został poddany izolacji.



Reca we Włoszech jest od sezonu 2018/19. Kupiła go Atalanta Bergamo, ale piłkarz jest wypożyczany do innych klubów - SPAL, Crotone, a teraz Spezia. W bieżących rozgrywkach 26-letni obrońca lub skrzydłowy wystąpił w jednym spotkaniu Serie A.



Zdjęcie Arkadiusz Reca (z lewej) jeszcze w barwach Crotone i Achraf Hakimi / AFP

