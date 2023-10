Wielki hit z Polakami, sypią się gromy. Arkadiusz Milik potężnie "oberwał"

Juventus pokonał AC Milan, ale Milik krytykowany. Włoskie media wprost o grze Polaka

Włoski oddział "Eurosportu" dał Polakowi najniższą notę spośród wszystkich piłkarzy Juventusu - "5" w 10-stopniowej skali. - Był to dopiero drugi mecz w wyjściowym składzie dla polskiego napastnika, który borykał się wcześniej z kontuzją łydki. Nie jest jeszcze na najwyższym poziomie i to widać - czytamy w krótkim podsumowaniu gry Arkadiusza Milika .

Arkadiusz Milik przebywał w niedzielę na murawie San Siro do 78. minuty, gdy zmienił go Federico Chiesa. Część dziennikarzy na Półwyspie Apenińskim stwierdziła jednak, że powinien on opuścić plac gry znacznie wcześniej, a na pewno przed Moise Keanem, który towarzyszył mu w ataku. - Dużo pracy, mało treści. W pierwszej kolejności zdjęlibyśmy z boiska jego, a nie Moise Keana - czytamy na portalu "Tuttomercatoweb".