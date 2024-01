Wielka kłótnia w klubie Zielińskiego. Piłkarz nie wytrzymał. "Jesteś śmieciem"

To już nie jest to samo SSC Napoli, które w sezonie 2022/23 sięgało po tytuł mistrza Włoch. Drużyna prowadzona przez Waltera Mazzarriego w tym momencie traci aż 20 punktów do liderującego Interu Mediolan. O obronie tytułu mistrzowskiego może już zdecydowanie zapomnieć.

Za słabymi wynikami sportowymi w tym przypadku podążają kolejne kryzysy. W ostatnim czasie agent Khvichy Kvaratskhelii, Mamuka Jugeli, wypowiedział się w dość nieprzychylnych słowach na temat Victora Osimhena.

- Osimhen podpisał nowy kontrakt, ale czy naprawdę myślicie, że spędzi całą karierę w Napoli? Już teraz mogę powiedzieć, że następnego latem przejdzie do Arabii Saudyjskiej. Khvicha nie zgodziłby się na taki transfer nawet za miliard euro. Wolałby zagrać w Realu, Bayernie, Barcelonie czy Manchesterze City. Po prostu ma inne cele i preferencje - powiedział Mamuka Jugeli na antenie "1Tv".

Agent Kvaratskhelii uderza w Osimhena. Nigeryjczyk dosadnie odpowiada

Victor Osimhen i Khvicha Kvaratskhelia to dwaj najważniejsi ofensywni piłkarze SSC Napoli. To właśnie oni odegrali kluczową rolę w wywalczeniu mistrzostwa Włoch w poprzednim sezonie. Skoro agent jednego z nich pozwala sobie na takie słowa wobec drugiego, to znaczy, że atmosfera w klubie jest naprawdę niepokojąca.

Nigeryjski napastnik nie pozostawił słów Jugeliego bez komentarza. Osimhen odpowiedział Gruzinowi w bardzo dosadny, a wręcz obraźliwy sposób. Jego słowa mówią same za siebie, a o atmosferze dookoła drużyn świadczą jeszcze gorzej.

Mamuka Jugeli, jesteś śmieciem i hańbą. Wstyd mi za twój tok rozumowania. Głupek! NIE WYCIERAJ SOBIE GĘBY MOIM NAZWISKIEM. ~ napisał w mediach społecznościowych Victor Osimhen

Wszystko wskazuje na to, że jest to ostatni sezon SSC Napoli, jakie znamy w obecnym kształcie. Drużyna najprawdopodobniej nie wywalczy sobie miejsca w Lidze Mistrzów w kolejnym sezonie, ponieważ konkurencja w postaci Interu Mediolan, Juventusu, AC Milan czy Fiorentiny jest zbyt silna. Najlepsi piłkarze zapewne opuszczą więc stolicę Kampanii, aby odnosić sukcesy w innych klubach. Jednym z nich będzie Piotr Zieliński. Polski pomocnik według włoskich mediów najpewniej dołączy do Interu Mediolan, ale jego transferem interesuje się również Juventus, AS Roma oraz kilka klubów z Premier League.

Chwicza Kwaracchelia i Piotr Zieliński / AFP

Victor Osimhen / AFP