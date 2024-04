Wielka bitwa w szlagierze Serie A. Jest koronacja. Oto nowi mistrzowie Włoch!

Sytuacja przed pierwszym gwizdkiem była klarowna. Wygrana dawała piłkarzom Interu Mediolan upragnione scudetto . Otrzymali niepowtarzalną sposobność, by mistrzowski tytuł przypieczętować w derbowym starciu z Milanem .

"Rossoneri" nie tylko chcieli pokrzyżować plany lokalnemu rywalowi, ale pałali też żądzą rewanżu za jesienny pogrom 1-5. Skończyło się jednak na determinacji. Niekwestionowany lider Serie A po raz kolejny okazał się nie do zatrzymania .

Inter wraca na mistrzowski tron. Milan bezradny w derbowym klinczu

Przez kwadrans oba zespoły badały tzw. dyspozycję dnia przeciwnika. Zaraz potem padła pierwsza bramka. Inter wykonywał rzut rożny - centrę Federico Dimarco przedłużył Benjamin Pavard , a piłkę głową z trzech metrów skierował do siatki niepilnowany Francesco Acerbi .

Jeśli Milan w przerwie skonstruował jakiś plan odwetu, to wszystko runęło niespełna cztery minuty po wznowieniu gry. Akcję z lewego skrzydła złamał do środka Marcus Thuram, uderzył płasko z linii pola karnego i Mike Maignan nie miał nic do powiedzenia.