Wiadomo, co z pożegnaniem Wojciecha Szczęsnego. Pojawi się podczas szlagieru

Miesiąc od kluczowej decyzji Wojciecha Szczęsnego

Wojciech Szczęsny ma za sobą niezwykle intensywne lato. Pod koniec minionego sezonu wydawało się, że bramkarz zostanie w Juventus FC i wypełni ostatni rok kontraktu. Latem w Turynie doszło jednak do rewolucji, w wyniku której dla Polaka zabrakło miejsca. Po przedłużających się negocjacjach obie strony doszły do porozumienia. Kontrakt Szczęsnego został rozwiązany na rok przed jego wygaśnięciem , bramkarz otrzymał znaczną część zaległego wynagrodzenia, a "Stara Dama" mogła zacząć nowy etap z Michele Di Gregorio w bramce.

Polak pożegna się z fanami. Inicjatywa fundacji opłaciła się

W tym tygodniu Tomasz Włodarczyk z portalu "Meczyki.pl" przekazał plany PZPN-u na pożegnanie Szczęsnego, Kamila Grosickiego i Grzegorza Krychowiaka. Wygląda jednak na to, że zanim do tego dojdzie, były reprezentant Polski otrzyma szansę na ostatnie spotkanie z kibicami Juventusu. Fundacja Jdentita Bianconera wystosowała prośbę do "Starej Damy", by uhonorować "jednego z najbardziej utytułowanych bramkarzy ostatnich dwóch dekad".