Piotr Zieliński tym razem zaczął z ławki. Włosi jak jeden mąż ocenili jego występ

Polak spędził na murawie 29 minut. W tym czasie zaliczył 44 kontakty z piłką, zaliczył 37 na 39 celnych podań i wykonał jeden niecelny przerzut. Wygrał dwa na cztery pojedynki i raz został sfaulowany. Nie miał wielkiego wkładu w wygraną Interu, dlatego też Włosi dość powściągliwie podeszli do oceny jego występu. Byli przy tym bezdyskusyjnie zgodni, bo Piotra Zieliński od wszystkich otrzymał "szóstkę".

" Jego wejście na boisko uwolniło Barellę ze smyczy i pozwoliło mu swobodniej angażować się do swojej naturalnej roli. Grał prosto, nie marnując żadnej piłki " - napisał włoski Eurosport.

" Od niego też zależy reżyserowanie gry Interu. Robił to we właściwym tempie" - czytamy na "Corriere della sera".

Inter Mediolan czeka teraz kilka trudnych spotkań. Zieliński znów będzie miał okazję pokazać się w ważnych meczach

Piotr Zieliński z pewnością znów chciałby zaznaczyć swoją obecność, w jakimś ważnym meczu, tak, jak to było w starciu z Juventusem. Wicekapitan reprezentacji Polski będzie miał do tego niedługo znakomite okazje. W najbliższy weekend 3 listopada Inter zmierzy się w ramach 11. kolejki Seria A z Venezią i to spotkanie będzie powinno być akurat łatwe dla ekipy ze Stadio Giuseppe Meazza. Później Inter zagra już z Arsenalem w Lidze Mistrzów (6 listopada), a następnie z liderem ligi włoskiej, czyli SSC Napoli (10 listopada). Po jednym spotkaniu "oddechu" z Veroną, ekipę Simone Inzaghiego znów czeka duże wyzwanie, jakim będzie starcie z RB Lipsk w Lidze Mistrzów (26 listopada).