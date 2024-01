We Włoszech znów głośno o reprezentancie Polski. Te słowa mogą go zaboleć. "Powinien być lepszy"

Nicola Zalewski nie zaliczy spotkania pucharowego przeciwko Lazio do udanych. AS Roma przegrała w derbach 0:1, a reprezentant Polski zanotował słabe zawody. Rozczarowany jego postawą był Jose Mourinho, co widać było po reakcjach Portugalczyka. Włoskie media surowo oceniły występ Zalewskiego. Polak otrzymał niskie noty, a dziennikarze wytykali mu przede wszystkim brak zaangażowania. To zły prognostyk względem reszty sezonu.