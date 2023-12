We Włoszech przyznano prestiżowe nagrody. Piotr Zieliński? Spore zaskoczenie

Mistrz Włoch w lidze ogląda plecy rywali - do prowadzącego Interu Mediolan po 14 kolejkach traci już 11 punktów. W Lidze Mistrzów natomiast "Błękitni" do ostatniej kolejki muszą walczyć o awans do fazy pucharowej. Porażka z Realem Madryt sprawiła, że o drugie miejsce w 6. serii gier Napoli zmierzy się w bezpośrednim starciu z Bragą.