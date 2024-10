Waży się przyszłość reprezentanta Polski. Są nowe wieści, ws. Urbańskiego

Kacper Urbański gra w czwartej drużynie poprzedniego sezonu Serie A, która w bieżących rozgrywkach występuje w Lidze Mistrzów. Polak jest ważnym zawodnikiem Bologna FC, nic więc dziwnego, że klub zamierza przedłużyć z nim umowę. Jeśli by tak się stało, to 20-latek mógłby liczyć nawet na czterokrotną podwyżkę. Na razie pomocnik przygotowuje się do meczów z Portugalią i Chorwacją w Lidze Narodów.