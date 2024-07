Waży się przyszłość Polaka, wcześniej błysnął na Euro. Włosi spieszą z informacjami

To, jak Kacper Urbański wszedł do reprezentacji Polski, kompletnie mnie nie zaskoczyło. Śledziłem losy Bolonii, kilkukrotnie komentowałem mecze tej ekipy. Widziałem, jak Thiago Motta rozwija swoją drużynę, jak brnie ona do przodu, ile ma w sobie zapału, chęci i dynamiki w grze. A Kacper Urbański w 28 rozegranych meczach pokazał wielki potencjał, z którym nieczęsto ma się do czynienia. Później przełożył swoją jakość na występy w reprezentacji Polski

~ chwalił 19-latka Piotr Czachowski, były reprezentant Polski.