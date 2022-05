Ważny triumf Kamila Glika i spółki! Finał o krok, a Polak napomniany

Benevento awansowało do półfinału baraży ogrywając Ascoli . Był to niezwykle ważny mecz dla Kamila Glika, który wrócił wówczas do gry po kontuzji, której doznał w meczu reprezentacji Polski ze Szwecją.

Nasz obrońca wybiegł w pierwszym składzie także na mecz z Pisą, która - jako trzecia ekipa fazy zasadniczej - walkę do najwyższej klasy rozgrywkowej rozpoczęła na poziomie 1/2 finału.

Benevento triumfuje! Kamil Glik walczy o awans do Serie A

Losy meczu rozstrzygnęły się w samej końcówce. Jedynego gola strzelił w 85. minucie Gianluca Lapadula. Było w tym sporo przypadku, bo Peruwiańczyk skorzystał na niefortunnej interwencji obrońcy, który po centrze z lewej strony strącił piłkę pod jego nogi.

Piłkarze Benevento mają się z czego cieszyć, lecz to dopiero połowa drogi do finału baraży.

Rewanż "Czerownic" z Pisą zostanie rozegrany w sobotę. Rywalem zwycięzcy tego dwumeczu w finale będzie Brescia lub Monza. Te ekipy pierwszy mecz rozegrają w środę, a w rewanżu spotkają się w niedzielę.