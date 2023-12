Ważą się losy Piotra Zielińskiego w Napoli. Pojawiły się nowe doniesienia

Zieliński we Włoszech przebywa od lipca 2011 roku, a w Napoli występuje od sierpnia 2016. W tym czasie był przeważnie podstawowym graczem ekipy, z którą wywalczył najpierw puchar kraju, a potem długo wyczekiwane mistrzostwo. Poprzednie tytuły dla tego klubu to lata 1987 i 1990, kiedy w drużynie był już nieżyjący Diego Maradona .

Na szczęście z powodu problemów zdrowotnych zabrakło go we wtorkowym spotkaniu przeciwko Frosinone , w którym mistrzowie Włoch przegrali aż 0-4 na własnym stadionie w 1/8 finału krajowego pucharu.

Napoli może stracić nie tylko Piotra Zielińskiego

Z powodów zdrowotnych w tym meczu zabrakło także Ełmasa. Macedończyk jest kuszony przez RB Lipsk. I to od dłuższego czasu, bowiem Niemcy chcieli go już w lecie. Teraz oferują 20 milionów euro plus dodatkowe pięć w ewentualnych bonusach. Ełmas miałby zastąpić w Lipsku Emila Forsberga, który przenosi się do New York Red Bulls. Macedończyk ma kontrakt trochę dłuższy od Zielińskiego, o rok, a na razie brakuje sygnałów, że chce go przedłużyć. Sprzedaż mogłaby więc być dobrym rozwiązaniem dla obu stron.