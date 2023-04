W Neapolu mogą już otwierać szampany. Muszą wykorzystać prezent od rywali

Nie licząc kibiców Interu i Lazio , najmocniej to spotkanie śledzili z pewnością wszyscy trzymający kciuki za Napoli , które swój mecz rozpoczynało tuż po zakończeniu rywalizacji w Mediolanie. Piotr Zieliński i spółka w przypadku zwycięstwa z Salernitaną mogliby już dzisiaj świętować mistrzostwo Włoch , do tego potrzebne było jednak spełnienie jednego warunku - Lazio nie mogło wygrać.

Serie A. Zabójcza końcówka Interu Mediolan

"Nerazzurri" grali jednak przede wszystkim dla siebie i swojej sytuacji w tabeli, bo ta wygląda tak, że piłkarzom Simone Inzaghiego grozi nawet brak awansu do europejskich pucharów. W 26. minucie na Stadio Giuseppe Meazza (a prawdopodobnie też pod Wezuwiuszem) można było usłyszeć pierwszy okrzyk radości, kiedy dobrą akcję Joaquina Correi wykończył Henrich Mychitarian . Ormianin mierzonym strzałem z pierwszej piłki pokonał Ivana Provedela. Dobre humory trybunom "popsuł" jednak sędzia, który po analizie VAR anulował gola z powodu spalonego.

Inter miał w tym spotkaniu zdecydowaną przewagę, a poza nieuznanym golem stworzył sobie także kilka bardzo dogodnych okazji. Jak to jednak często w piłce nożnej bywa, jeden zespół grał, a drugi zdobył gola. Francesco Acerbi spanikował w momencie pressingu ze strony Felipe Andersona. Brazylijczyk przejął piłkę przed polem karnym i zagrał do Luisa Alberto, który bardzo przytomnie nie zdecydował się na strzał, tylko na podanie zwrotne do Andersona. Ten z niego skorzystał w najlepszy możliwy sposób i płaskim strzałem nie dał szans Onanie.