Juventus niemal na ostatniej prostej sezonu 2022/2023 pożegnał swoje marzenia o udziale w Lidze Mistrzów. Choć "Bianconeri" rzutem na taśmę wywalczyli sobie udział w Lidze Konferencji, to nie zmienia to faktu, że przepadnięcie awansu do Champions League oznacza dla nich ostre cięcia budżetowe. Z klubu ma odejść co najmniej kilku zawodników - a pod znakiem zapytania stanęła chociażby przyszłość Wojciecha Szczęsnego. A jednak niekoniecznie może zostać na dłużej w Turynie...